Eyüpspor - Samsunspor maçında Onana vakası! Caner Erkin çok sinirlendi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

İlk yarının sonlarında sağ çizgiye yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Eyüpspor'da atışı kullanmak üzere topu diken Caner Erkin, hakem Atilla Karaoğlan'ın uyarısıyla topu geri taşıdı.

Topu geri çekmesi istenen Caner Erkin, hakeme ve dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Kenardaki Arda Turan da dördüncü hakeme bir şeyler söyledi.

⚔️ Caner Erkin & Atilla Karaoğlan



Atışın kullanılacağı yer için tartışma



Arda Turan da 4. hakeme itirazda bulundu pic.twitter.com/FvbhlA5ntZ — Spor Arena (@sporarena) December 8, 2024

ONANA VAKASI

Dün akşam Premier Lig'de Nottingham Forest'a 3-2 kaybeden Manchester United'da kaleci Onana, uzatma dakikalarında beraberlik golünü aradığı anda kazanılan serbest vuruşta topu rakip yarı alana dikti. Hakemin uyarısıyla geri aldı. Bu anlar defalarca tekrarlandı ve sosyal medyada çokça paylaşıldı