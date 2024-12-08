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Eyüpspor - Samsunspor maçında Onana vakası! Caner Erkin çok sinirlendi

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#Eyüpspor - Samsunspor#Caner Erkin#Onana
Eyüpspor - Samsunspor maçında Onana vakası Caner Erkin çok sinirlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 14:35

Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor arasında oynanan maçta Caner Erkin, hakem Atilla Karaoğlan'ın atışın yerini ısrarla geri aldırmasına çok sinirlendi. Akıllara dünkü Manchester United maçında kaleci Onana'nın olayı geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

İlk yarının sonlarında sağ çizgiye yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Eyüpspor'da atışı kullanmak üzere topu diken Caner Erkin, hakem Atilla Karaoğlan'ın uyarısıyla topu geri taşıdı.

Topu geri çekmesi istenen Caner Erkin, hakeme ve dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Kenardaki Arda Turan da dördüncü hakeme bir şeyler söyledi.

ONANA VAKASI

Dün akşam Premier Lig'de Nottingham Forest'a 3-2 kaybeden Manchester United'da kaleci Onana, uzatma dakikalarında beraberlik golünü aradığı anda kazanılan serbest vuruşta topu rakip yarı alana dikti. Hakemin uyarısıyla geri aldı. Bu anlar defalarca tekrarlandı ve sosyal medyada çokça paylaşıldı

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#Eyüpspor - Samsunspor#Caner Erkin#Onana

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