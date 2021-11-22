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Eyüpspor, Samsunspor maçı ile liderlik hesaplarını sürdürecek. 26 puan ile ligin 3'üncü sırasında yer alan İstanbul ekibi, Samsunspor karşısında 3 puan alması halinde liderlik koltuğuna oturma şansını elde edecek. Peki, Eyüpspor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 13'üncü Hafta mücdelesinde Eyüpspor, Samsunspor'u konuk edecek. 22 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.