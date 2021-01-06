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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Eyüpspor şampiyonluk ateşini yaktı, Van'ı deplasmanda iki golle geçti

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Eyüpspor şampiyonluk ateşini yaktı, Van'ı deplasmanda iki golle geçti
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Eyüpspor adım adım TFF 1. Lig'e... Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup lideri Eyüpspor, en yakın takipçisi Vanspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor liderliğini sağlama aldı. Eflatun sarılılar en yakın rakibi Vanspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puan farkını 10'a çıkardı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller 4. dakikada Sadık Baş ve 88. dakikada Muhammed Akarslan'dan geldi. Eyüpspor bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yüksetirken Vanspor 37 puanda kaldı. 

Eyüpspor +31 genel averajla da rakiplerine önemli bir üstünlük kurdu. Fikstür avantajına da sahip olan Eflatun sarılılar, ligin ikinci devresinde Sakaryaspor, Vanspor, Turgutluspor gibi rakipleri evinde ağırlayacak.  

Grubun bir başka iddialı takımı Sakaryaspor ise Kastamonu'ya evinde 2-1 mağlup olunca iki maçı eksik şekilde 6. sıraya geriledi. Yeşil siyahlı ekibin 31 puanı bulunuyor..

 

 

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