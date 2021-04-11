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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Eyüpspor, Şampiyonlar Ligi müziği ile şampiyonluk için sahada!

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Eyüpspor, Şampiyonlar Ligi müziği ile şampiyonluk için sahada!

2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala 18 puanla lider olan Eyüpspor, Kastamonuspor maçına rakip takımın alkışları eşliğinde Şampiyonlar Ligi müziği ile çıktı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala 18 puanla lider olan Eyüpspor, sahasında Kastamonuspor ile oynadığı maça Şampiyonlar Ligi müziği ile çıktı.

Kastamonusporlu futbolcular çıkış tünelinde Eyüpsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.

Eyüpspor, Kastamonuspor karşısında 1 puan alması halinde bile bir üst lige çıkmayı garantileyecek.

 

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