Eyüpspor, Şampiyonlar Ligi müziği ile şampiyonluk için sahada!
2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala 18 puanla lider olan Eyüpspor, Kastamonuspor maçına rakip takımın alkışları eşliğinde Şampiyonlar Ligi müziği ile çıktı.
2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala 18 puanla lider olan Eyüpspor, sahasında Kastamonuspor ile oynadığı maça Şampiyonlar Ligi müziği ile çıktı.
Kastamonusporlu futbolcular çıkış tünelinde Eyüpsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.
Eyüpspor, Kastamonuspor karşısında 1 puan alması halinde bile bir üst lige çıkmayı garantileyecek.
🏆🎶2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala 18 puanla lider olan Eyüpspor, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde Kastamonusporlu futbolcuların alkışlarıyla sahaya çıktı. pic.twitter.com/9Zi8MwMuMJ— Spor Arena (@sporarena) April 11, 2021