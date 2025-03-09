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Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından ortalık karıştı!

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#Süper Lig#Eyüpspor#Konyaspor
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 19:01

Süper Lig'in 27’nci haftasında Eyüpspor sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı.

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Süper Lig'de oynanan Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından saha içinde ve protokol tribününde kavga çıktı.

Sahada Kramer ile Robin Yalçın arasında başlayan tartışmalar bir anda büyüdü ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Pozisyonun ardından Robin Yalçın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Konyaspor’da da Kramer ve Umut Nayir sarı kart gördü.

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PROTOKOL TRİBÜNÜ DE KARIŞTI

Sahada yaşanan olayların ardından Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında da kavga çıktı. Bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde yer alan Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında çıkan arbedeyi polis güçleri zorlukla ayırdı. Kavga uzun süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmekte zorlanıldı.

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#Süper Lig#Eyüpspor#Konyaspor

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