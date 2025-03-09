Eyüpspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 27. hafta Eyüpspor Konyaspor maçı canlı izle

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Eyüpspor, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, geride kalan 26 haftada 11 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, 40 puanla 5. sırada yer aldı. Konyaspor ise 11 mağlubiyet ve 7'şer galibiyet ve beraberlikle 28 puanla 14. sırada bulunuyor. Konya ekibi, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup etmişti. Peki, Eyüpspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 27. hafta Eyüpspor Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte, Eyüpspor Konyaspor maçı canlı izle detayları...

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak Eyüpspor - Konyaspor maçı 09 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak.

MAÇ PROGRAMI

9 Mart Pazar:

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13.30 | Sivasspor - Göztepe : Burak Pakkan

16.00 | Eyüpspor - Konyaspor : Atilla Karaoğlan

16.00 | Samsunspor - Adana Demirspor : Arda Kardeşler

20.30 | Alanyaspor - Galatasaray : Yasin Kol

10 Mart Pazartesi:

20.30 | Beşiktaş - Gaziantep FK : Zorbay Küçük