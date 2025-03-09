×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Eyüpspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 27. hafta Eyüpspor Konyaspor maçı canlı izle

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Eyüpspor Konyaspor Maçı#Eyüpspor Konyaspor Maçı Canlı
Eyüpspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 27. hafta Eyüpspor Konyaspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 11:25

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Eyüpspor Konyaspor maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Eyüpspor Konyaspor maçı canlı izle bilgisi...

Haberin Devamı

Eyüpspor, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, geride kalan 26 haftada 11 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, 40 puanla 5. sırada yer aldı. Konyaspor ise 11 mağlubiyet ve 7'şer galibiyet ve beraberlikle 28 puanla 14. sırada bulunuyor. Konya ekibi, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup etmişti. Peki, Eyüpspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 27. hafta Eyüpspor Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte, Eyüpspor Konyaspor maçı canlı izle detayları...

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak Eyüpspor - Konyaspor maçı 09 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak.

Eyüpspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 27. hafta Eyüpspor Konyaspor maçı canlı izle

MAÇ PROGRAMI

9 Mart Pazar:

Haberin Devamı

13.30 | Sivasspor - Göztepe : Burak Pakkan

16.00 | Eyüpspor - Konyaspor : Atilla Karaoğlan

16.00 | Samsunspor - Adana Demirspor : Arda Kardeşler

20.30 | Alanyaspor - Galatasaray : Yasin Kol

10 Mart Pazartesi:

20.30 | Beşiktaş - Gaziantep FK : Zorbay Küçük

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Eyüpspor Konyaspor Maçı#Eyüpspor Konyaspor Maçı Canlı

BAKMADAN GEÇME!