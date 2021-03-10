Eyüpspor kazandı, Erencan Yardımcı ilk maçına çıktı

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup'ta 27. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Elazığspor, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Eyüpspor, maçı 2-1 kazanırken üst üste 4. galibiyetini aldı.

15 maçtır kaybetmeyen Eyüpspor, böylece 16 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 66 ve 68. dakikalarda Taha Balcı kaydetti. Elazığspor'un tek golünü 31. dakikada Kadir Taşoğlu attı.

Eyüpspor'da devre arası Galatasaray'dan transfer edilen Erencan Yardımcı, 90. dakikada Onur Eriş yerine oyuna dahil oldu. Erencan Yardımcı böylece ilk kez Eyüpspor formasını giydi.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta, yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Sancaktepe-Manisa: 0-3

Ankara Demirspor-Çorum: 2-2

Ergene Velimeşespor-Kocaelispor: 0-3

Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor: 2-2

Şanlıurfaspor-Uşakspor: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1

Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 0-3

- Kırmızı Grup

Pazarspor-Bodrumspor: 3-3

Vanspor-Kırşehir Belediyespor: 1-2

Kırklarelispor-Mamak: 7-0

Tarsus İdman Yurdu-Pendikspor: 3-3

Turgutluspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Eyüpspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdare: 1-3

GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 7-0

Sakaryaspor-Karacabey Belediyespor: 1-0

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