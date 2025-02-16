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Eyüpspor – Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 24. hafta mücadelesi!

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Eyüpspor – Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Trendyol Süper Lig 24. hafta mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 09:32

Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. 16 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Arda Turan yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 22 müsabakada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Oynadığı son 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Bellona Kayserispor ise bu süreçte 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Peki, Eyüpspor – Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Eyüpspor – Kayserispor maçı Süper Lig’in 24. haftasında öne çıkan karşılaşmalar arasında yer alıyor. Eyüpspor 39 puanla Süper Lig’de 4. sırada yer alırken Kayserispor ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Eyüpspor'da dört futbolcu sakatlıkları dolayısıyla Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Karşılaşmanın yayın bilgisi ise sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eyüpspor – Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

EYÜPSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Eyüpspor-Kayserispor maçı beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

EYÜPSPOR-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Yalçın, Tayfur, Emre, Ampem, Thiam

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Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan, Karimi, Kartal, Mane, Cardoso, Bourabia, Nazon

ikas Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 22 müsabakada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, topladığı 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Oynadığı son 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Bellona Kayserispor ise bu süreçte 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligde çıktığı 21 maçta ise 4 kez kazanan, 8 karşılaşmada rakipleriyle berabere kalan ve 9 mücadeleden de puan çıkaramayan Kayseri temsilcisi, 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

 

 

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#Eyüpspor – Kayserispor#Süper Lig 24. Hafta#Eyüpspor – Kayserispor Saat Kaçta

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