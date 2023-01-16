Eyüpspor, İstanbulspor'dan Melih Kabasakal'ı kadrosuna kattı

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Spor Toto 1. Lig lideri Eyüpspor, Süper Lig ekibi İstanbulspor'dan Melih Kabasakal'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Eyüpspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, İstanbulspor'dan Melih Kabasakal'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Melih Kabasakal'a 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar." denildi.

Süper Lig ekibi İstanbulspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kulübümüzde bulunduğu her an terinin son damlasına kadar mücadele eden, şampiyonluğumuzun göz bebeklerinden Melih Kabasakal'ın Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih." ifadeleri kullanıldı.