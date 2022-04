Eyüpspor hocası Hamza Hamzaoğlu'ndan istifa sorusuna cevap: 'Bizi domateslerle karşıladılar...'

Haberin Devamı

Spor Toto 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Eyüpspor sahasında Beypiliç Boluspor’a 2-0 mağlup oldu. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri 64’üncü dakikada Gökhan Karadeniz ve 90+4’üncü dakikada Berk Yıldız kaydetti. Bu sonuçla Boluspor puanını 38’e yükseltirken, Eyüpspor 51 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Eyüpspor tribünleri tarafından istifaya davet edildi. Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, taraftarın kendisini istifaya davet etmesi üzerine, “İlk geldiğimiz zaman mağlup olmuştuk. Bizi domateslerle karşıladılar ama sonra final oynadık. Biz hedefimize ulaşacağız inşallah, o bağıranlar da oturup kendini düşünür” diye konuştu. Eyüpspor taraftarları da bu sözlerin üzerine bir açıklama yayınladı.

HAMZAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;



Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Eyüpspor evinde Boluspor’a 2-0 kaybetti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kendileri için önemli ve kritik bir maç olduğunu söyleyerek, “Kendi sahamızda kazanıp play-off şansımızı güçlendirmek istiyorduk. İlk iki şansımızı sürdürmek istiyorduk, istediğimiz gibi olmadı. Oyunun büyük bölümünde baskılı oynayan takım bizdik ama rakibin iyi vuruşları güzel gol oldu. Tebrik ediyorum Boluspor’u. Kazanamadık ama hedefimizden şaşmadık. Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Bugün baktığımızda gerçekçi hedef play-off. Öncelikle bundan sonraki oynayacağımız maçları çok daha dikkatli ve özverili oynamamız gerekiyor. Bundan sonra play-off’tan Süper Lig’e çıkmayı başaracağız. Bugün belki kaybettik, belki ümitler biraz kırılmış gibi olabilir. Süper Lig hedefimizden kopmadık. Bu daha da güçlenecek. Bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

Haberin Devamı

"BİZİ DOMATESLERLE KARŞILADILAR, FİNAL OYNADIK"



Maçın ardından taraftarın kendisini istifaya davet etmesini değerlendiren Hamzaoğlu, “İstifa tezahüratları olabilir. Biz daha önce de bunu yaşadık. İlk geldiğimiz zaman mağlup olmuştuk. Bizi domateslerle karşıladılar ama sonra final oynadık. Biz hedefimize ulaşacağız inşallah, o bağıranlarda oturup kendini düşünür” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

EYÜPSPOR TARAFTARLARINDAN AÇIKLAMA:

Eflatun sarılı takım taraftarları sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak Hamzaoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Açıklama şöyle;

"Maalesef Üzüntümüz kaybedilen 3 puanlarla sınırlı değildir. Göreve geldiği günden beri geride bıraktığımız 8 maçta yarıda kalan bursaspor maçında alınan 3 puan hariç 1 galibiyet 3 beraberlik 3 malubiyet alaran Teknik Direktör Hamzaoğlunun kötü performansı ve maç sonrası röportajları üzüntümüze tuz biber olmuştur.



Hamzaoğlu’nun ; Boluspor maçının ardından geçmiş yıllarda yaşadığı olayları gün yüzüne çıkartarak Büyük EYÜPSPOR taraftarı ile polemiğe girmek isteyişini anlamamaktayız. Zamanında kendisine domates atanlarla bu akşam maç sonu kendisini istifaya davet edenler aynı kişilerdir. Bu kulübün gerçek sahipleridir. Geçmişte yaşananları açıklamaları ile gün yüzüne çıkartan Hamzaoğlu unutmamalıdır ki ilgili dönemde sergilediği tavır ile kulübümüzü hukuki olarak çok zor bir sürecin içerisine düşürerek veda etmiştir. O dönemde yaşanılanlara bugün Eyüpsporun menfaatleri için sessiz kaldığımızı ancak hocamızın bu akşamki talihsiz açıklamasından sonra Geçmişte yaşadığımız bu süreci unutmadığımızı kendisine hatırlatmak isteriz.



Yara kaşımanın ne yeri ne de zamanıdır.



Eyüpspor için kim bir damla ter akıtıyor kim mücadele ve emek veriyorsa her daim her ortamda ve platformda yanında olduğumuz gibi hocamızında kalan haftalarda yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Eyüpsporu menfaatsiz ve karşılıksız sevenler olarak görmek istediğimiz tek şey asırlık çınarımız EYÜPSPOR’un başarısı ve adının Türk futbolunda en üstlerde anılmasıdır.



Kalan Haftalarda her zaman olduğu gibi teknik patronumuz Hamzaoğluna, futbolcu arkadaşlarımıza ve Başkanımız sn. Murat Özkaya’ya olan inancımız tamdır.



Yaşasın EYÜPSPOR Mücadelemiz."

Haberin Devamı

NELER YAŞANMIŞTI?

52 yaşındaki Hamza Hamzaoğlu, 2009 - 2010 sezonunda Eyüpspor'u çalışmıştı. Sezona kötü başlangıç yapan ve o dönem tepki gören Hamzaoğlu, sonraki periyotta eflatun sarılılara, 2009-2010 da play-off finali oynatmıştı.



Eyüpspor, son maçta Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Tavşanlı Linyitspor'a yenilmişti.

İŞTE TFF 1. LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU! TIKLAYIN...

7 MAÇTA 2 GALİBİYET

Eyüpspor, Hamzaoğlu döneminde 7 maçta 2 galibiyet elde edebildi. Bu maçların 3'ünden mağlubiyetle ayrılan eflatun sarılı takım, 2 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Bu süreçte ilk iki hedefinden uzaklaşan eflatun sarılılar, Play-Off hattının da son sırasına geriledi. Devre arası kadrosunu takviyelerle güçlendiren Eyüpspor, Ukrayna'daki savaş nedeniyle verilen özel transfer hakkını da kullanarak son olarak Gerson Rodrigues ve Oliver Thill'i kadrosuna katmıştı.

Haberin Devamı

SÜPER LİG'DEN 3 AYLIĞINA TFF 1.LİG'E GELDİ

Hamza Hamzaoğlu, 6 saatlik ikna süreci sonrası Eyüpspor'un yolunu tutarken imza töreninde yıllar sonra geri döndüğü kulübüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim teknik adamlık kariyerimdeki ilk kulübüm Eyüpspor'dur. O zaman güzel bir başarı yakalamıştık ama final maçında bunu üst lige çıkarak taçlandıramadık, yarım kalmıştı. Tavşanlı Linyit'e mağlup olmuştuk. Bu kulübü o zamandan sonra hep takip ettik, bizde farklı bir yeri var. Murat başkanla birlikte de vizyoner bir yapıya kavuştu. Hedeflerini yüksek tuttu. Sezon sonuna kadar anlaştık. Son zamanlarda çok kulüp değiştirdik ama bu biraz da bizden kaynaklanmadı. Burada iyi bir hava yakalayıp iyi bir eser ortaya çıkarabilirsek, daha sonrası için de belki farklı planlar olabilir. Güzel bir kulüp. Hedef Süper Lig'e çıkarabilmek. Eyüpspor'un güçlü bir kadrosu var. Zafer hocaya da buradan teşekkür etmek istiyorum"

Haberin Devamı

Galatasaray 'ı çalıştırdığı dönemde 3 kupa birden kazanan tecrübeli teknik direktör, son yıllarda sırasıyla Erzurumspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor 'da görev almıştı.

HAMZA HAMZAOĞLU GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SPOR ARENA'YA ÖZEL BİR RÖPORTAJ VERMİŞTİ: