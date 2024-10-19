Eyüpspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Eyüpspor Göztepe maçı canlı izle

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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün İstanbul'da Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra sarı kart cezalısı Anthony Dennis yarın forma giyemeyecek. Eyüpspor Göztepe maçı canlı izle bilgisi ve saati taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

EYÜPSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

19 Ekim Cumartesi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ikas Eyüpspor-Göztepe maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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İlk 8 haftada on ikişer puan toplayan Göztepe ile ikas Eyüpspor, ligde 6. ve 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 12 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligdeki 7 karşılaşmasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe ise topladığı 12 puanla 6. sırada bulunuyor.