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Eyüpspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Eyüpspor Göztepe maçı canlı izle

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Eyüpspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Trendyol Süper Lig Eyüpspor Göztepe maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 10:31

Trendyol Süper Lig'in yeni ekipleri ikas Eyüpspor ile Göztepe, 9. hafta mücadelesinde bugün İstanbul'da karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ikas Eyüpspor-Göztepe maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak. Peki, Eyüpspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Eyüpspor Göztepe maçı canlı izle bilgisi

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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün İstanbul'da Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra sarı kart cezalısı Anthony Dennis yarın forma giyemeyecek. Eyüpspor Göztepe maçı canlı izle bilgisi ve saati taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

EYÜPSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

19 Ekim Cumartesi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ikas Eyüpspor-Göztepe maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eyüpspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Trendyol Süper Lig Eyüpspor Göztepe maçı canlı izle

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İlk 8 haftada on ikişer puan toplayan Göztepe ile ikas Eyüpspor, ligde 6. ve 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 12 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligdeki 7 karşılaşmasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe ise topladığı 12 puanla 6. sırada bulunuyor.

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