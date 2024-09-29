Eyüpspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Eyüpspor Gaziantep maçı canlı izle

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Eyüpspor Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor Gaziantep maçı canlı izle bilgisi...

EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor Gaziantep maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor.

Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.