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Eyüpspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Eyüpspor Gaziantep maçı canlı izle

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Eyüpspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Trendyol Süper Lig Eyüpspor Gaziantep maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 10:01

Trendyol Süper Lig 7. haftasında bugün Gaziantep FK, Eyüpspor'a konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Eyüpspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eyüpspor-Gaziantepspor canlı yayın detayları...

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Eyüpspor Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor Gaziantep maçı canlı izle bilgisi...

EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor Gaziantep maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor.

Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.

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