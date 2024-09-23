Eyüpspor galibiyetine rağmen Beşiktaş'a uyarı: Her zaman şapkadan tavşan çıkmaz

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri Milot Rashica ve penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Eyüpspor'un tek sayısı ise penaltıdan Emre Akbaba ile geldi.

Bu skorun ardından Beşiktaş, 13 puanla 3. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 9 puanla 6. basamakta yer buldu.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.

İşte yorumlar:

Güntekin Onay: Beşiktaş ilk kez bu kadar bocaladı

Sezon başından bu yana Beşiktaş’ın en çok zorlandığı maç oldu. Eyüpspor’u ve Arda Turan’ı tebrik etmek gerekiyor. Taş gibi bir takım inşa etmiş. Beşiktaş deplasmanına da galibiyet için sahaya çıktılar ve oyunun her bölümünde siyah beyazlıları tehdit ettiler. Thiam’ın kale ağzından kaçırdığı net pozisyon gol olsa belki de maçı da kazanacaklardı.

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Dün Beşiktaş’ta bir yorgunluk, tutukluk vardı. Fiziksel olarak Rashica ve Svensson takım arkadaşlarına oranla daha diri göründüler. Buna karşın Rafa Silva, Joao Mario ve Al-Musrati’nin tempoları düşük idi.

MAÇI MERT GÜNOK ALDI

Beşiktaş, perşembe gününden itibaren yoğun bir maç takvimine girecek ve Van Bronckhorst, fiziksel yıpranmanın önüne geçecek tedbirler almak zorunda. Dün ilk yarıda daha etkili pres yapan Beşiktaş, ikinci yarıda düşüş yaşadı. Bunda Eyüpspor’un orta sahasının topu iyi kullanan oyunculardan kurulu olması da etkendi.

Dün Beşiktaş, Eyüpspor’a bu kadar pozisyon verdikten sonra kazanması kaptan Mert Günok sayesinde oldu. Van Bronckhost ve oyuncu grubu bu maçtan dersler çıkartmalı. Ancak iyi oynamadığı bir maçı da son dakika golüyle de olsa kazanması siyah beyazlılar açısından önemli.

RASHiCA’NIN GOL ATMASI DEĞERLi

Beşiktaş'ta dün Rashica’nın gol atması ve skora katkı vermesi değerli. Çünkü gol yollarında alternatifler artmalı, aksi takdirde gol sorunu yaşarsınız.

Semih’in oyuna girdikten sonra sorumluluk alması ve rakip savunmayı zorlaması da siyah beyazlılar için değerli.

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Beşiktaş’ın çok güçlü bir 11’i var ancak Van Bronckhost’un yoğun maç takvimi başlamışken alternatif isimlere de yönelmesi şart.

Eylül ve ekim ayları Beşiktaş için bol deplasmanlı ve güçlü takımlara karşı oynanan maçlarla geçecek.

Uğur Meleke: Beşiktaş’a Ajax, Eintracht Frankfurt ve Lyon mesajı

Süper Lig’in 3 büyük İstanbullu’su bu sene kaliteli kadrolar kurdular. Sezona yüksek viteste başladılar. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üçlüsünün, ligde derbiler dışındaki maçlarda kaybettikleri puan toplamı sadece 2.

Geçen sezonun Alanya, Kasımpaşa, Sivas, Rize gibi baş altı takımları da bu yıla pek iyi start vermeyince, 3 büyük İstanbullu’yla diğerleri arasındaki mesafe arttı ilk 6 haftada. Arda Turan’ın Eyüpspor’u, Samsun ve Başakşehir’le beraber bu mesafeyi en fazla zorlayan takımlardan biri. Dün Dolmabahçe’ye namağlup geldiler. Bodrum maçındaki kısa periyot dışında hiç geriye düşmemişlerdi. Ve Trabzon karşısında dahi ana planlarından, toptan, denemekten vazgeçmemişlerdi. Dün Beşiktaş’a karşı da maça iyi başladılar. Özellikle ilk 20 dakika hücum presle siyah beyazlıları zorladılar. Thiam ve Saiz’le gole yaklaştılar. 20’den sonra belki Beşiktaş’ın kaliteli ayakları devreye girdi, alanlarına gömülmeye başladılar ancak ceplerindeki hızlı çıkış silahıyla oldukça zorladılar ev sahibini.

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ALTERNATiF ÇÖZÜMLER ŞART

Beşiktaş bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da ilk yarılarda gol buldu. Bu 8 maçın 6’sında iki farka da ulaştı. Ancak önlerinde Ajax, Eintracht, Lyon içeren bir fikstür var.

Dün Eyüp’ün gerek önde baskıyla, gerek hızlı çıkışlarla Beşiktaş’ı zorlaması belki de siyah beyazlılar için olumlu. Zira Almanlar-Fransızlar da önde baskı yapacak size. Ve bu baskıya karşı da alternatif çözümler üretmelisiniz.

BÜYÜK MAÇLAR iÇiN UYARI

Dün olduğu gibi Rafa ya da İmmobile’nin şapkadan tavşan çıkarmadığı günler de yaşanacak. Eyüp maçında bölüm bölüm yaşanan zorluğu, yakın gelecekteki büyük maçlar için bir uyarı olarak ele almalı Van Bronckhorst.