Eyüpspor, Galatasaray'dan Sekidika ile görüşmelere başladı - Transfer Haberleri

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Gaatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika'nın peşinde.

250 bin euro kiralama bedeliyle Belçika'nın yolunu tutan 25 yaşındaki sağ kanat için görüşmelere başlayan Eyüpspor, sarı kırmızılı kulüple temas halinde.

Galatasaray Nelsson'a lisans çıkartabilmek için Sekidika'yı takımdan göndermişti. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen eflatun sarılılar, oyuncuyu kadrosuna katıp hücum çeşitliliğini artırma amacında.

Eyüpspor'un forvet hattında Umut Bulut, Pa Dibba ve Cenk Ahmet Alkılıç gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

OLDUKÇA HIZLI, ÖNGÖRÜLEMEZ BİR OYUNCU



Leuven teknik direktörü Marc Brys, geçtiğimiz ay oyuncusuyla ilgili, “Sekidika önce korona oldu sonra sakatlandı. Şimdi iyi gidiyor. Oldukça hızlı, top becerileri iyi ve öngörülemez bir oyuncu. Sağ kanattan iyi vuruşları var. Galatasaray’a gittiyse zaten iyidir. Onlar paçavra almazlar.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.