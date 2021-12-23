Eyüpspor, Galatasaray'dan Sekidika ile görüşmelere başladı - Transfer Haberleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Pitbull saldırısına uğramıştı Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedimPitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim#Asiye Ateş
Bakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısı Bakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
AK Parti binasına bombalı tuzak Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyorAK Parti binasına bombalı tuzak! Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyor#Bomba
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
En büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşifEn büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşif#NASA
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu Sezon devam ederken...Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu! Sezon devam ederken...#Barcelona
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendiFaruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi#Faruk Tınaz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Eyüpspor, Galatasaray'dan Sekidika ile görüşmelere başladı - Transfer Haberleri

#Transfer#Galatasaray#Eyüpspor
Eyüpspor, Galatasaraydan Sekidika ile görüşmelere başladı - Transfer Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Gaatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika'yı transfer etmek istiyor.

Haberin Devamı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Gaatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika'nın peşinde.

250 bin euro kiralama bedeliyle Belçika'nın yolunu tutan 25 yaşındaki sağ kanat için görüşmelere başlayan Eyüpspor, sarı kırmızılı kulüple temas halinde. 

Gözden Kaçmasın

38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Bulut Avrupanın önemli golcülerini de solladı38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut Avrupa'nın önemli golcülerini de solladıHaberi Görüntüle

Galatasaray Nelsson'a lisans çıkartabilmek için Sekidika'yı takımdan göndermişti. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen eflatun sarılılar, oyuncuyu kadrosuna katıp hücum çeşitliliğini artırma amacında.

Eyüpspor'un forvet hattında Umut Bulut, Pa Dibba ve Cenk Ahmet Alkılıç gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

OLDUKÇA HIZLI, ÖNGÖRÜLEMEZ BİR OYUNCU

Leuven teknik direktörü Marc Brys, geçtiğimiz ay oyuncusuyla ilgili, “Sekidika önce korona oldu sonra sakatlandı. Şimdi iyi gidiyor. Oldukça hızlı, top becerileri iyi ve öngörülemez bir oyuncu. Sağ kanattan iyi vuruşları var. Galatasaray’a gittiyse zaten iyidir. Onlar paçavra almazlar.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Eyüpspor

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz