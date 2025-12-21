Eyüpspor-Fenerbahçe maçının hakem kararlarını Fırat Aydınus mercek altına aldı: 'Net penaltıyı atladı!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 25 dakikada oyunu rakip yarı alana yıktı. Bu süreçte pozisyon üretmekte ve son paslarda etkili olamayan sarı-lacivertliler, 27. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 34. dakikada çok iyi hazırlanan bir pozisyon sonucunda Asensio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Fenerbahçe, 75. dakikada Jhon Duran'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Golün ardından oyunun hızını düşüren sarı-lacivertli ekip, rakibine pozisyon vermedi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle ligin ilk yarısını 39 puanla namağlup tamamladı.

"İYİ BİR PERFORMANS GÖSTEREMEDİ"

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ise bugünkü köşe yazısında müsabakanın hakemi Ali Yılmaz ve VAR'ın kararlarını gözden geçirdi.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Geçen haftaki Antalyaspor-Galatasaray maçındaki performansı baz alınarak bu karşılaşmaya atanan Ali Yılmaz iyi bir yönetim gösteremedi. 12. Kural ve yer almalarda genel anlamda sorunları olan Yılmaz bu maçtada aynı hatalarıyla göze çarptı. Ceza sahası içinde Asensio aleyhine verdiği faulle kestiği atak, Duran’a kalkan ofsayt bayrağı, taç atışını devam ettirip sonra düdüğü çalması ve yaptığı uygulama Süper Lig seviyesinde bir hakemle örtüşmüyor. Verdiği, vermediği faul ve disi plin cezalarında da hatalı kararları mevcuttu.

ASENSiO RAKiBiNi FORMASINDAN ÇEKTi

Maçın en önemli anı ise 60. dakikada Asensio’nun Fenerbahçe ceza sahasında Thiam’ı formasından çektiği pozisyondu. Net penaltıydı. Burada Ali Yılmaz pozisyonu net görüyor, topun düştüğü yer eylemin yapıldığı yer; hepsi aynı kare içinde fakat VAR’a bıraktı. VAR’daki Ferhan Kestanlıoğlu da devam ettirdi. Top başka yere düşse, çekme eylemi başka yerde olsa bir nebze tamam; “Görüş alanı içinde değildi” denir. Bununla birlikte aynı pozisyon içerisinde Draguş-Skriniar mücadelesinde Skriniar, Draguş‘un göğsüne koyduğu kolunu eliyle tutup aynı zamanda koltuk altından kitleyip kendini öne doğru bırakıyor. Bu pozisyon faul değil.

