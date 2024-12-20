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Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları! Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

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#Süper Lig#Eyüpspor#Fenerbahçe
Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 23:17

Süper Lig'in 17. haftasında 1-1 berabere biten Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

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Trendyol Süper Lig 17. hafta açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Oldukça tempolu geçen maçta tartışmalı hakem kararları yaşandı.

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FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

23. dakikada Kostic'in ortasında Tadic'in kafayla içeri çevirdiği top Robin Yalçın'dan döndü. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam etti.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

64. dakikada Tadic'in ortasında topun Melih'in eline değdiği yönünde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı ancak pozisyon sırasında Fenerbahçeli oyunculardan bir itiraz olmadı.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

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Aynı ortanın devamında ceza alanı sağına açılan topta Caner Erkin'in Osayi-Samuel'e müdahalesinde Sarı-lacivertli oyuncular penaltı bekledi ancak VAR ile de görüşen Emre Kargın oyunu devam ettirdi.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

EN NESYRI'NİN SARI KARTI

İlk yarının sonlarında Claro ile kafa kafaya gelen En Nesyri'nin hareketine hakem sarı kart gösterdi. Eyüpspor cephesi bu pozisyon için kırmızı kart bekledi.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

EMRE AKBABA'NIN İPTAL EDİLEN GOLÜ

İkinci yarıda Halil Akbunar, Djiku'dan kaptığı topla ceza alanına yöneldiği sırada yardımcı hakem faul bayrağı kaldırdı. Emre Kargın oyunu devam ettirdi, Halil'in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba topu ağlara yolladı ancak hakem faulü işaret etti.

Bir süre VAR'ın incelemesini bekleyen Kargın, golün geçerli olmadığını işaret etti ve oyunu devam ettirdi.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

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MELİH KABASAKAL'IN SARI KARTLIK POZİSYONLARI

Eyüpspor'da maçı sarı kartsız tamamlayan Melih Kabasalak'ın Fenerbahçeli futbolculara yaptığı bazı müdahalelerde sarı kart beklentisi oldu.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

ÇAĞLAR'A KIRMIZI KART İTİRAZI

Çağlar Söyüncü'nün 53. dakikada rakip ceza alanı içinde Melih'e dirseğiyle müdahalesinde hakem sarı kart gösterdi. Eyüpspor cephesi pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

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#Süper Lig#Eyüpspor#Fenerbahçe

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