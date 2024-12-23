Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasını inletti! Arda Turan: Bu ne hal ya!

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Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmadan bir gün sonra Eyüpspor'un paylaştığı videoda Arda Turan'ın takımla yaptığı konuşma dikkat çekti.

37 yaşındaki teknik adamın sözleri çok konuşuldu. Arda Turan, maç öncesi takımını "Bana güvenin! Siz birbirinize sarıldığınız zaman belki herkesi yenemeyiz. Ama bizi yenmek çok zor. Bizi yenmek çok zor. Bizi yenmek çok zor. O yüzden bugün kazanma zamanı. Birbirimize sarılma zamanı. Size inanıyorum! İnşallah bu odaya zafer ile geleceğiz. Allah yardımcınız olsun!" ifadeleriyle motive etti.

BOŞVERİN ZAMAN GEÇİRMEYİ

Arda Tura sözlerini "Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin kadınları, bu ülkenin çocukları... Hayatta bazı şeyleri değiştirmek galibiyetlerden daha önemlidir. Doğru duvar yıkılmaz. Zaman geçirmek... Boşverin zaman geçirmeyiz. Biz oyun oynayacağız. Biz bu ülkede bazı şeyleri değiştireceğiz. Sorumlusu benim. " şeklinde sürdürdü.

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MAÇ SONU: 3 PUAN ALDINIZ

Mücadelen sonrası ise Arda, oyuncularına "Bu hal ne ya! 3 puan aldınız! 3 puan aldınız siz! Oyunu kazandınız, gençleri kazandınız, çocukları kazandınız! Berabere bitse olur! Birbirinizle gurur duyun." diyerek seslendi.