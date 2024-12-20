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Eyüpspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Eyüpspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 08:09

Eyüpspor Fenerbahçe maçı, Süper Lig 2024-2025 sezonunun 17. hafta mücadelesi kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde karşılaştığı 76. rakibi olan Eyüpspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir viraj niteliği taşıyan bu karşılaşma, ekran başında canlı takip edilecek. Peki, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

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Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde karşılaştığı 76. rakibi Eyüpspor'a konuk olacak. Son haftalarda sallantılı bir seyir içerisinde olan Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak üst sıralardaki ilerleyişini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise liderlik yarışındaki avantajını kaybetmemek için galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Eyüpspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi önemli detaylar

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 17. hafta mücadelesi kapsamında Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de bein sports ekranlarında olacak.

TAKIMDA 4 EKSİK VAR

Zirve yarışında lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde yer alan Kanarya olası bir puan kaybı durumunda farkın daha da açılmaması için bugün deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe’de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın bugün forma giyemeyecek. Son maçı tribünden izleyen stoper Samet Akaydin’in, Becao’nun yokluğunda kulübedeki yerini alması beklenirken maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

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KALE İRFAN CAN'IN

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bugün kalede sakatlığını atlatan İrfan Can Eğribayat’a görev verecek. Cezası biten Alexander Djiku da bugün Çağlar ile birlikte savunmanın göbeğinde görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

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#Eyüpspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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