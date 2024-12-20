Canlı anlatım: Eyüpspor Fenerbahçe maçı

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Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
EYÜPSPOR 1-1 FENERBAHÇE
GOL: 26' Ahmed Kutucu, 45+4' En Nesyri
KIRMIZI KART: 45+5' Arda Turan
İlk yarı sonucu: 1-1
İLK 11'LER
Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Caner, Vezo, Melih, Emre, Dorukhan, Halil, Ahmed, Thiam
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En Nesyri
EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 17. hafta maçında Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor.