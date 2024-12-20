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Canlı anlatım: Eyüpspor Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Eyüpspor#Fenerbahçe
Canlı anlatım: Eyüpspor Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 19:50

Trendyol Süper Lig 17. hafta açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

EYÜPSPOR 1-1 FENERBAHÇE

GOL: 26' Ahmed Kutucu, 45+4' En Nesyri

KIRMIZI KART: 45+5' Arda Turan

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Caner, Vezo, Melih, Emre, Dorukhan, Halil, Ahmed, Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En Nesyri

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 17. hafta maçında Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor.

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