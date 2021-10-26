Eyüpspor, Erencan Yardımcı'nın golleriyle Türkiye Kupası'nda tur atladı

Eyüpspor ile 1928 Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı e sahibi ekip 2-0 kazandı. Eyüpspor'un gollerini 12 ve 29. dakikalarda Erencan Yardımcı kaydetti.
Bu sonuçla Eyüpspor adını bir üst tura yazdırdı.
Eyüpspor'un geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan transfer ettiği Erencan Yardımcı, bu sezon ilk kez 11'de çıktığı maçta iki gol attı. Erencan bu sezon TFF 1. Lig'de 2 maçta toplam 3 dakika süre almıştı.
Türkiye Kupası'nda günün bu saate kadar sona eren maçların sonuçları şu şekilde:
MKE Ankaragücü 2-0 Somaspor
Amed Sportif 3-2 Tarsus İdman Yurdu
Boluspor 1-0 Çarşambaspor
Eyüpspor 2-0 1928 Bucaspor
Maçları kazanan takımlar 4. tura yükseldi.
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