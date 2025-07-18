Eyüpspor, Denis Draguş'u kadrosuna kattı!

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Eyüpspor, forvet hattını Rumen golcü Draguş ile güçlendirdi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan asbaşkan Fatih Kulaksız, "Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Trabzonspor Kulübü'ne ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a Asbşakanı Zeyyat Kafkas'a ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'ya teşekkür ediyorum. Dragu Süper Lig'den tanıdığımız ligimizi de bilen önemli bir oyuncu. Aynı zamanda Romanya A Milli Takımı'nın da ilk 11 oyuncularından. Sezon sonu da dünya kupasında oynayacak dolayası ile Dragu'un bize çok ciddi katkı vereceğini ve çok önemli bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kendisini de burada Dünya Kupası için en iyi şekilde hazırlayacağını düşünüyorum. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Denis Draguş ise, "Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen ilgi ve bu transferin gerçekleşmesi için harcanan çaba, burada olmamda büyük rol oynadı. Eyüpspor, daha önce de sahada başarılı bir şekilde mücadele eden güçlü bir takım. Ben de kariyerimin bu yeni döneminde, Eyüpspor’un başarısı için mücadele etmeye ve kulübümle birlikte yeni zaferler kazanmaya can atıyorum" ifadelerini kullandı.