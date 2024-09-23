Eyüpspor da Beşiktaş da VAR’dan gelen uyarılar sonrası penaltı kazandı

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Eyüpspor’da 61. dakikada Thiam, Beşiktaş ceza sahası içinde Mert Günok’tan kurtulmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük önce kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Senegalli futbolcuya sarı kart gösterdi. Bu esnada Eyüpsporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulunurken VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Küçük penaltı kararı verirken Thiam’ın sarı kartını iptal etti. 64’te atışığı kullanan Emre Akbaba da skoru 1-1 yaptı. 89. dakikada Semih’in Tayfur’un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda yine VAR devreye girdi. Zorbay Küçük pozisyonu izledikten sonra penaltı verirken 90+3’te İmmobile galibiyeti getirdi.