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Spor Arena
Haber Giriş: 28.06.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Eyüpspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı

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Eyüpspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Cenk Ahmet Alkılıç'ı transfer etti.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 33 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza töreninde konuşan kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, Cenk Ahmet'in kendisini kanıtlamış tecrübeli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Bize faydalı olacağına inandığımız bir transferi daha gerçekleştirdik. Hem Cenk Ahmet için hem de kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, "Cenk Ahmet Alkılıç'a 'Hoş geldin' diyor, kulübümüzde başarılar diliyoruz." denildi.

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