Eyüpspor Çaykur Rizespor maçı, Eyüpspor’un sahasındaki form durumu ve Çaykur Rizespor’un deplasman istatistikleri ile çekişmeli bir karşılaşmaya sahne olacak. Özellikle Ahmed Kutucu ve Mame Thiam gibi oyuncuların performansı, maçın kaderi üzerinde önemli rol oynayacak. Peki, Eyüpspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 13. hafta mücadelesi kapsamında Eyüpspor - Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak ve karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Eyüpspor'un Son Durumu:

Eyüpspor, son dört Süper Lig maçında topladığı 10 puan ile formda bir grafik sergiliyor (3G 1B). Bu süreçteki galibiyetlerinde kalelerini gole kapatmayı başardılar. Bu sezon Eyüpspor'dan daha fazla maçta gol yemeden galibiyet alan sadece iki takım bulunuyor: Fenerbahçe (7) ve Samsunspor (5).

Çaykur Rizespor'un Performansı:

Çaykur Rizespor, bu sezon Süper Lig'e yükselen rakiplerine karşı dış sahada oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabildi (3B 7M). Ancak, bu galibiyetini bu sezon Bodrum FK karşısında aldı (1-0).

Rekabetin Tarihi:

Çaykur Rizespor ile oynadığı son beş lig maçını kazanamayan Eyüpspor (3B 2M), rakibini en son 1990/91 sezonunda mağlup edebildi (Eylül 1990, 3-2). Öte yandan, Çaykur Rizespor, Eyüpspor'a konuk olduğu dört lig maçının sadece birinde galip gelebildi (1B 2M).

Bireysel Performanslar: Eyüpspor'un yıldız oyuncusu Ahmed Kutucu , bu sezon Süper Lig'de en fazla gol katkısında bulunan oyuncu (5 gol & 5 asist).

Çaykur Rizespor'dan Ibrahim Olawoyin , son iki Süper Lig maçında birer gol ve asist katkısı yaptı. Kariyerinde üst üste 3 maçlık gole katkı serisini tekrar yakalamak istiyor.

Eyüpspor santrforu Mame Thiam, Süper Lig kariyerinde hat-trick yaptığı tek iç saha maçını Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı (Ekim 2023, Kayserispor formasıyla).