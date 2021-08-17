Eyüpspor Caner Hüseyin Bağ ile anlaştı, Pa Dibba transferi rafa kalktı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligin ilk maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 4-2 ile geçen İstanbul ekibi kanat bölgesi için arayışlarını hızlandırdı.



Eyüpspor, Giresunspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ile her konuda anlaşmaya vardı. Caner, kısa süre içinde resmi imzayı atıp kampa katılacak.

Eflatun sarılılarda Pa Dibba transferi ise rafa kalktı. Dibba, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadelenin son bölümünde oyuna girmişti.