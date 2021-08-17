MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEyüpspor Caner Hüseyin Bağ ile anlaştı, Pa Dibba transferi rafa kalktı
GeriFutbol Eyüpspor Caner Hüseyin Bağ ile anlaştı, Pa Dibba transferi rafa kalktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Eyüpspor Caner Hüseyin Bağ ile anlaştı, Pa Dibba transferi rafa kalktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eyüpspor Caner Hüseyin Bağ ile anlaştı, Pa Dibba transferi rafa kalktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Giresunspor'da forma giyen Caner Hüseyin Bağ ile her konuda anlaştı. Adana Demirspor'dan Pa Dibba transferi ise rafa kalktı.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligin ilk maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 4-2 ile geçen İstanbul ekibi kanat bölgesi için arayışlarını hızlandırdı.

Eyüpspor, Giresunspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ile her konuda anlaşmaya vardı. Caner, kısa süre içinde resmi imzayı atıp kampa katılacak.

Eflatun sarılılarda Pa Dibba transferi ise rafa kalktı. Dibba, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadelenin son bölümünde oyuna girmişti.

Gençlerbirliği 2-4 Eyüpspor
Gençlerbirliği 2-4 Eyüpspor
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi