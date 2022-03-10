Eyüpspor Bursaspor maçı oynanacak mı? Kar yağışı ertelemesi...

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Spor Toto 1. Ligi'nde Eyüpspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Ligin 22. haftasında yoğun kar yağışı sebebiyle yarı kalan mücadele bugün oynanacak.

Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada ertelenen karşılaşma, kaldığı yerden devam edecek.

EYÜPSPOR BURSASPOR MAÇI YİNE ERTELENECEK Mİ?

Bugün İstanbul'da kar yağışının olması, Eyüpspor-Bursaspor mücadelesinin bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken karşılaşmanın saat 20:00'de başlaması bekleniyor.

Eyüp Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Eyüpspor, 2. dakikada Pa Dibba ile bulduğu gol sebebiyle maça 1-0 önde başlayacak.