Son Dakika: Eyüpspor - Bursaspor maçı ne zaman oynanacak? Kar yağışı sonrası ikinci karar...

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Yoğun kar yağışı altında oynanan ve 17. dakikada Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken ertelenen Bursaspor - Eyüpspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Yapılan ilk duyuruda maçın bu akşam 19:00'da kaldığı yerden devam edeceği belirtilmişti. İki kulüp arasındaki görüşmeler ve TFF'nin onayıyla maç ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı, elverişsiz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi." ifadeleri kullanıldı.



Bursaspor'un erteleme açıklaması ise şöyle;



Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız; elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.