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Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasındaki Eyüpspor - Bursaspor karşılaşması, artan kar yapışı nedeniyle durduruldu.

Müsabakanın 20. dakikasında zeminin tamamen karla kaplanması sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu karşılaşmayı durdurdu.

Bir süre futbolcular ve teknik heyetle saha zemini hakkında konuşan Tonusluoğlu, daha sonra takımları soyunma odasına gönderdi.

Eyüpspor - Bursaspor karşılaşmasının kar yağışı nedeniyle ertelendiği açıklanırken oynanacağı tarih de duyuruldu.

Müsabakanın 24 Ocak Pazartesi günü (Yarın) saat 19:00'a ertelendiği açıklandı.