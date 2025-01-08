Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Eyüpspor Boluspor maçı hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları devam ediyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ilk maçına Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ufuk Kahraman yönetimindeki Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor - Boluspor maçı canlı izle bilgisi araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, Eyüpspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Eyüpspor Boluspor maçı canlı izle bilgisi...

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Eyüpspor - Boluspor maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇLARI

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor