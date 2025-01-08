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Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Eyüpspor Boluspor maçı hangi kanalda?

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#Eyüpspor - Boluspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Eyüpspor Boluspor
Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ZTK Eyüpspor Boluspor maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 11:44

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında bugün Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadelenin saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Hakan Yemişken ve Oğuzhan Yazır olacak. Peki, Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Eyüpspor Boluspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları devam ediyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ilk maçına Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ufuk Kahraman yönetimindeki Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor - Boluspor maçı canlı izle bilgisi araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, Eyüpspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Eyüpspor Boluspor maçı canlı izle bilgisi...

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Eyüpspor - Boluspor maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇLARI

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

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#Eyüpspor - Boluspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Eyüpspor Boluspor

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