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Eyüpspor - Bodrumspor maçında olay VAR kararı

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#Eyüpspor#Bodrumspor#Futbol
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 22:16

TFF 1.Lig’de büyük önem taşıyan maçta Eyüpspor, konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 mağlup ederken mücadeleye ev sahibi takımın VAR uyarısıyla iptal edilen 2. golü damga vurdu.

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TFF 1.Lig’de zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Eyüpspor, Bodrumspor'u tek golle mağlup etti.

TFF 1.Lig’de büyük önem taşıyan Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Özgür Yankaya eşine az rastlanır bir karara imza attı.

ÖNCE VAR UYARISI İLE GOLÜ VERDİ, ARDINDAN YİNE VAR’DAN GOLÜ İPTAL ETTİ

Pa Bibba’nın attığı golü ilk olarak ofsayt gerekçesi ile vermeyen Oğuzhan Aksu, VAR hakemi Özgür Yankaya’dan gelen uyarı üzerine santrayı gösterdi.

Eyüpspor bu golle 2-0 öne geçmesine sevinirken 30 saniye sonra VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyon için ‘inceleme ve izleme’ talebinde bulundu.

Hakem Oğuzhan Aksu ise pozisyonu monitörde izledikten sonra golü iptal ederek ofsayt kararına imza attı.

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Öte yandan, Bodrumspor'u tek golle mağlup eden Eyüpspor puanını 44 yaparak liderliğe yükseldi.

Eyüpspor - Bodrumspor maçında olay VAR kararı

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın hatasında Halil Akbunar topu önünde buldu. Halil’in ceza sahası içi sol çaprazdan yakın direğe yaptığı sert vuruşta, kaleci Sousa topu kornere çeldi.

33. dakikada Mustafa Pektemek’in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

66. dakikada Eyüpspor’un ceza sahası sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta İbrahim, topu doğrudan kaleye gönderdi. Bodrumspor kalecisi Sousa, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

76. dakikada topla birlikte sol kanattan ceza sahası yayına doğru hareketlenen İbrahim Akdağ’ın, sağ köşeye yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu. 1-0

80. dakikada sol çaprazdan ceza sahası için giren Ryan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Pa Dibba'ya pasını aktardı. Pa Dibba topu boş kaleye gönderirken pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR uyarısıyla hakem Oğuzhan Aksu golü verdi. Daha sonra VAR'dan yapılan ikinci uyarı sonrası hakem kenara gelerek pozisyonu izledi ve yerde yatan Eyüpsporlu oyuncunun kaleci Sousa'yı engellediği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

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#Eyüpspor#Bodrumspor#Futbol

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