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Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Eyüpspor Bodrum FK maçı canlı izle

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Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Eyüpspor Bodrum FK maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 13:05

Bodrum FK bugün Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip 2024-2025 sezonuna mağlubiyetle başlayan Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği Eyüpspor Bodrumspor maçı detayları merak ediliyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Eyüpspor Bodrum FK maçı canlı izle bilgisi

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, Bodrumspor’u ağırlıyor. Eyüpspor - Bodrumspor maç kadrosu karşılaşma öncesi araştırmalar arasında yer alıyor. Bodrumspor, play-off’ta aldığı sonuçların ardından Süper Lig’e yükselirken Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Peki, Eyüpspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor Bodrumspor maç hangi kanalda? Süper Lig Eyüpspor Bodrumspor maçı canlı yayın detayları...

EYÜPSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 19 Ağustos 2024 saat 21.00'de başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bodrum FK'da sakatlığı bulunan Tunahan maçta görev alamayacak.

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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Bizim iyi bir oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Ligdeki ikinci sınavımızı başarılı bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

Eyüpspor'da ise Teknik Direktör Arda Turan, geçen hafta Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede görev alamayacak.

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