Eyüpspor-Beşiktaş maçında karşılıklı goller atılır, Freiburg ve Bristol evinde kazanır! İşte Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Eyüpspor - Beşiktaş: Karşılıklı Gol Var (1.55 yerine 1.64)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Eyüpspor – Beşiktaş karşılaşmasında Misli yazarı Tutmaz Tahminler’in tahmini iki ekibin de karşılıklı goller bulacağı yönünde.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumu

Sivas deplasman galibiyeti ve ardından içeride Trabzonspor'u geriden gelerek yenmek. Beşiktaş çok moralli. Eyüpspor 2 haftadır kazanamasa da bu sezonun en önemli 2-3 performansından birini gösteriyor. Arda Turan gibi önemli bir hocaya sahipler. Emre Mor da form tuttu. Eyüpspor ne yapar eder burada golü bulur. Karşılıklı goller bekliyorum.



Freiburg - Werder Bremen: Maç Sonucu 1 (1.86 yerine 1.89)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçeneği bulunan Freiburg - Werder Bremen karşılaşmasında Misli yazarı Halil İbrahim Ağış, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

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Misli Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Ligde son 3 karşılaşmada rakiplerine karşı 1-0'lık seri galibiyetlerle ayrılan Freiburg güzel bir çıkış yakaladı. Özellikle ilk 3 için şansını devam ettiren ev sahibi ekip iç saha avantajıyla taraftarı önünde kazanmak isteyecektir. Werder Bremen ise son 2 maçında savunmada sorunlar yaşayıp sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Takım olarak önemli puan kayıpları yaşayan ve düşüşte olan konuk ekip için bu karşılaşma kolay geçmeyecek. Ligde üst sıra hedefini devam ettiren Freiburg üstün futboluyla mücadeleyi kazanmalarını bekliyorum.



Bristol City - Middlesbrough: Maç Sonucu 1 (2.03 yerine 2.07)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Bristol City – Middlesbrough karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Son 4 maçını kaybeden konuk ekibin son 8 maçta sadece 1 galibiyeti var. Bristol City de son 6 maçından 3 galibiyet aldı ve evinde çok daha iyi oynuyor. İç saha sıralamasında altıncı sıradalar ve 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlikleri var. Sadece 12 gol yediler bu sezon evlerinde. Play-off mücadelesi için oldukça kritik bu maçta tercihim ev sahibi galibiyeti yönünde.



*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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