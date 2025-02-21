Eyüpspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor Beşiktaş Süper Lig maçı canlı izle!

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Beşiktaş ve Eyüpspor, Süper Lig 25. haftada ikinci defa karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı takım, rakibini yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor. Eflatun-sarılı ekip de akipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı. Süper Lig'in ilk devresinde iki ekip karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1'lik skorla geçmişti. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti. İşte Eyüpspor Beşiktaş Süper Lig maçı canlı yayın bilgisi...

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ve Beşiktaş, Süper Lig 25. haftada karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılım için iki puan önündeki rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İKİ TAKIM 2. DEFA KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Ara transfer döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

Ligde geçen hafta oynanan Trabzonspor müsabakasında Keny Arroyo yedek soyunmuş, Elan Ricardo ise yorgunluğu nedeniyle kadroda yer almamıştı.