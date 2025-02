Eyüpspor, Berke Özer'in bonservis bedelini belirledi: 'Pazarlık payı yok!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de sezonun flaş takımı Eyüpspor'da Asbaşkan Fatih Kulaksız gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tivibu Spor'a konuşan Kulaksız, ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılan Berke Özer'e değindi.

"HER SORUYU ZATEN CEVAPLIYORUZ"

Berke Özer için çıkan transfer iddiaların gerçekliğini korumadığını belirten Fatih Kulaksız, "Bu bilgi kirliliğin oluşmaması için medyadaki arkadaşlarımız bize bir soru sorduğunda veya bir telefon bağlantısı olduğu zaman birinci ağızdan en doğru şekilde ifade etmek için her soruyu zaten cevaplıyoruz. Ben tüm medyadaki arkadaşlara da diyorum ki, bizimle ilgili ne varsa iletişim açık ve her şey çok şeffaf. Bize her şeyi sorabilirsiniz ve en doğru cevabı bizden alın. Bizim hakkımızda haberler yaparken duyumlar ile ilgili haber yapmayın diye uyarılarda bulunmamıza rağmen bu haberler çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BERKE HER TAKIMIN FORMASINI GİYEBİLİR"

Transfer için doğru şartların oluşması gerektiğini vurgulayan Kulaksız, "Berke profesyonel futbolcu, her takımın formasını giyebilir. Berke'nin bir ailesi var, geleceği var, kariyer planlaması var. Hem bizimle ilgili doğru şartlar, Eyüpspor'un menfaati söz konusu ve doğru şartların oluşması lazım hem de Berke için en doğru şartların oluşması lazım." sözlerini sarf etti.

"10 MİLYON EURO BONSERVİS BELİRLEDİK"

Ahmed Kutucu'nun çocukluğundan dolayı Galatasaray'a gitmek istediğini belirten Kulaksız, "Biz Berke için de 10 Milyon Euro, Ahmed Kutucu içim de10 milyon Euro bonservis belirledik. Orada Ahmed Kutucu'nun çocukluğunda Galatasaray'a bir sempati duyması, Galatasaray taraftarı olması, Galatasaray'a gitme arzusu olması, oyuncumuzun da bize verdiği emekleri de göz önünde bulundurarak fedakarlık yaptık." şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın Eyüpspor, Umut Bozok transferini duyurdu Haberi görüntüle

"FENERBAHÇE'NİN %40 PAYI VAR"

Oyuncu için belirlenen bonservis bedeli hakkında konuşan Fatih Kulaksız, "Başkanımız da zaten Galatasaraylı. Yıllara dayanan bir ilişkisi var. Aynı zamanda iyi bir Galatasaray taraftarı. Bunu her yerde söyledik. Dolayısıyla bu transferi gerçekleştirdik. Ama Berke'de belirlediğimiz fiyat 10 milyon Euro ve bu fiyatta esnemeyi düşünmüyoruz. Pazarlık payı yoktur. Berke'nin olası satışında Fenerbahçe'nin satıştan %40 payı var." dedi.