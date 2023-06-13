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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Arda Turan, Umut Nayir, Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması!

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#Eyüpspor#Murat Özkaya#Arda Turan
Eyüpspor Başkanı Murat Özkayadan Arda Turan, Umut Nayir, Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 15:56

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, teknik direktör Arda Turan'ın takımdaki geleceği ve Fenerbahçe'nin Umut Nayir'e olan ilgisine ilişkin konuştu.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Umut Nayir ve takımdaki geleceği merak edilen teknik direktör Arda Turan hakkında konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN UMUT NAYİR'E İLGİSİ VAR"

TRT Spor'a özel bir röportaj veren Özkaya, "Her oyuncumuzun isteği çok önemli. Arda Turan da mükemmel bir profesyonel. Kim gelirse gelsin bizim herkese kapımız açık. Oyuncularımızı isteyen her kulüple oturup konuşabiliriz. Hayalimiz para konuşmadan yürümek. Para tabii ki gelmeli ama sonrasında. FENERBAHÇE'nin Umut Nayir'e ilgisi var." dedi.

"ARDA TURAN BİZİMLE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BİZ DE DEVAM EDECEĞİZ"

Arda Turan'ın takımdaki geleceğine ilişkin de konuşan Murat Özkaya, "Arda Turan yeni doğmuş bir adam. Yeni bir bebek. Futbol hayatı bitti ve artık yeni bir döneme başladı. Bizim için Arda Turan yeni bir dünya. Arda bizimle devam ettiği sürece biz de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAYLIYIM VE BUNDAN KEYİF ALIYORUM"

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında yer almasına da değinen Özkaya, "23 yıldır Galatasaray’ın peşinde olan bir insanın şampiyonluk kutlamasına gitmesi kadar doğru bir şey yok. Bence gitmemesi problem. Galatasaraylıyım ve bundan da keyif alıyorum." şeklinde konuştu.

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#Eyüpspor#Murat Özkaya#Arda Turan

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