Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız açıkladı! TFF 1. Lig'de hedefler, Süper Kupa maçı, stat, salon ve transfer...

Spor Arena / Özel Röportaj - Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız, şampiyonluğun hikayesini anlatırken, kulüp yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Süper Kupa maçına sıcak baktığını ifade eden Özkaya, Eyüpspor ile Beyaz Grup şampiyonu Manisa FK arasında bir karşılaşmanın yapılabileceğini aktardı. Asbaşkan Kulaksız ise kendilerine şampiyonluk sonrası 300'ün üzerinde oyuncu önerildiğini fakat canlı izlemeden bir karar vermeyeceklerini belirtti.

Başkan Murat Özkaya ayrıca Londra kulüpleri Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi Eyüpspor'un da bir semt takımı olduğunu ve hayalinin kulübün adını Avrupa’ya duyurmak olduğunu sözlerine ekledi.

HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ



Başkan Murat Özkaya: Çok şampiyonluklar duyduk ve hissettik ama bu bambaşka bir duyguymuş. Verdiğiniz emeğin karşılığının gelmesi ayrı bir tat ve haz oluşturuyor. Fatih Kulaksız ile Etimesgut maçından sonra yediğimiz yemeği hiçbir zaman unutmayacağım. Çünkü şampiyonluğumuz yüzde 99 gerçekleşmişti. Şampiyonluk resmileştikten sonraki duygularımız inanılmazdı. Yine de futbolda o günü yaşadıktan sonra geleceği planlamanız gerekiyor, biz hayallerimizin peşinden koşuyoruz.



Asbaşkan Fatih Kulaksız: Sezona başlarken 'Acaba şampiyon olabilir miyiz?' düşüncesiyle başladık. Beklentileri arttırmamak için hiçbir zaman 'Muhakkak şampiyon olacağız' demek istemedik ama kendi içimizde çok hırslıydık. Başkanımız ortaya ciddi bir vizyon koydu ve taşın altına elini soktu. Biz de kendisine destek olmaya çalıştık. Her geçen gün ve maç sonrası bunu başarabileceğimiz duygusunu hissetmeye başladık. En mutlu olduğumuz zaman şampiyonluğun kazanılmasıydı ama ertesi gün yeni sezon planlamalarına başlamıştık. (gülerek)

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN DÖNÜŞLER ALDIK



Murat Özkaya: Geri dönüşler inanılmaz durumda bu kadarını beklemiyordum, bana 1500 yakın tebrik mesajı geldi. Eyüpspor küçük bir camiaydı ama Türkiye’nin her yerinden olumlu dönüşler aldık.

SAKARYASPOR DEPLASMANINDAN SONRA İNANDIK



Fatih Kulaksız: Sezon başı Sakaryaspor ve Eyüpspor grubun favorisi konumundaydı ve sezon sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinin sürebileceğini düşünüyorduk. Fakat ilk yarının ikinci haftasında oynadığımız Sakaryaspor deplasmanından sonra biz şampiyon olacağımıza inandık. İkinci yarıda Sakaryaspor’u konuk ettiğimiz maçtan sonra ise puan farkını 12’de tutunca şampiyonluk kupasının bir ucunu tuttuk dedik.



Murat Özkaya: 22 Mart benim doğum günümdü ve isteğim 24 Mart’ta şampiyonluğu ilan etmekti. Takım bana doğum günü hediyesi olarak şampiyonluğu verecekti ama talihsiz bir Serik maçı yaşadık. Bu isteğim olmadı fakat bundan sonra bir şampiyonluk yaşarsak takvimi daha öne çekip erken şampiyonluk getirerek tarihe geçmek istiyoruz.

TFF'DEN 2. LİG'DE SÜPER KUPA'YA YEŞİL IŞIK: EYÜPSPOR - MANİSA FK

Murat Özkaya: Bu fikri söylediğimizde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir çok olumlu yaklaştı ve neden olmasın dedi. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da bize destek veriyor inşallah bu sezon böyle bir organizasyon yapacağız.

STAT, SALON VE TESİS PROJELERİ



Murat Özkaya: Bizim kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var, kısa vadede şampiyonluğu hedeflemiştik, orta vadede ise ilk hedefimiz altyapıya destek olmak ikincisi de stat yapımı. Bizim altyapılarımız çok kuvvetsiz. Türkiye’deki altyapılara baktığımızda bir sürü futbolcu var ancak A takım seviyesine gelememişler. Bu beni çok üzüyor ve bu yüzden biz altyapıya çok büyük destek verip güç katacağız. 5 yıl içerisinde Eyüpspor’un altyapısından çıkmış en az 10 futbolcuyu Türkiye’nin uluslararası takımlarının herhangi bir yaş kategorisinde göreceksiniz. Bunun dışında stat projemiz bizim için çok önemli çünkü bizim stadımızda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan birçok basın mensubuna kadar herkes top oynamıştır. Bizim stadımız yeni bir dönüşümü hak ediyor, buraya güzel bir stat yapmalıyız ki 7 gün 24 saat yaşayabilsin. İçerisinde 7/24 hayat olan stadı Türkiye’de düşünenler oldu ancak hiçbiri öyle olmadı. Bizim hayalimiz bunu uygulayabilmek, statla ilgili ilk olarak zeminimizi hibrit çime dönüştürdük. Stat projemiz 2022 veya 2023 yılında başlayacak ve inşallah ilk kazmasını vurmuş oluruz.



Fatih Kulaksız: Stadımızın çevresindeki mahalle insanları tutkulu bir Eyüpspor taraftarı. Biz orada modern bir stat yaptığımız zaman taraftarlarımız araçlarına dahi binmeden yürüyerek stada gelip 10 bin kişilik bir ambiyans oluşturabilir bizim hayalimiz bu.

EYÜPSPOR'A BASKETBOL SALONU



Murat Özkaya: Eyüp Belediye Başkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ile konuşarak salon sözü almıştı en kısa zamanda salonu yapacaklar.

EYÜPSPOR'UN ADINI AVRUPA'YA DUYURMAK İSTİYORUZ

Fatih Kulaksız: Eyüpspor’da hocamızla ve oyuncu grubumuzla beraber bir aile ortamı kurmayı başardık. Tabii ki bu ailenin abisi ve başkanı Murat Özkaya. Kendisi bana bununla ilgili çok ciddi sorumluluk verdi ve biz aile ortamı oluşturup takımı disipline edebilmek için çalıştık. Tuzlaspor’dan gelen oyuncularımız ‘şampiyon yaptık ama bizi gönderdiler’ dediler. Bu durum başkanımız etkiledi ve bir gün toplantıda gelip ‘bu takımı şampiyon yaparsanız ve kalmak isterseniz hepiniz kalacaksınız yeni takviyeler olacaktır ama ilk hak sizin olacak.’ dedi. Şampiyonluk yemeğinde de oyuncular bir aksilik olur mu diye düşünürken başkanımız verdiği sözü tutacağını tekrar belirtti. Oyuncularımız bu samimiyeti görünce bize daha çok inanıyorlar ve sahada daha çok şey yapmak istiyorlar.

Murat Özkaya: Orta vadeli hedefimiz 5 yıldan başlıyor ve biz buna daha yeni başladık bu süreci yaşayıp göreceğiz. Futbolda bazen çok istersin gelmez, istemediğin zaman da gelebilir. Fatih Kulaksız’ın dediği gibi mevcut futbolcu arkadaşlarımızla devam etmeye öncelik vereceğiz. Lig başladığında her şey daha iyi gözükecek. Şu ana kadar transfer ettiğimiz oyuncular var ve son 1-2 transferimizi de 15 Haziran’a kadar bitirmiş olacağız. Temmuz ayında lige başlarken tam kadro başlayacağız. Hayat bize fırsatları sunar ve biz de peşinden gitmeye devam edebilirsek bizim bir hayalimiz var; Eyüp Sultan’ı bütün İslam alemi bilir. Eyüpspor’u da Avrupa’daki tüm spor camiasının bileceği bir noktaya getirmeyi hayal ediyoruz. Londra’da Chelsea, Arsenal ve Tottenham bir semt takımıdır ben de tutkulu Eyüp taraftarlarıyla beraber külümüzün adını Avrupa’ya duyurmak istiyorum. Ben hayallerinin peşinden koşan bir insanım, kolay değil ama bu hayalimi de gerçekleştirebilirsem spor kamuoyundan mutlu bir şekilde çekilmiş olacağım.

HİKAYEMİN BAŞLANGICI EYÜP AMA GALATASARAY'IN MAÇLARINI KAÇIRMADIM

Adnan Polat’la birlikte çalıştınız ve Türk futbolunun en iyi başkanlarından biri olduğunu ifade ettiniz. Aynı şekilde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 'Türk futbolu, yaptığı fedakarlıkları ileride daha iyi anlayacak' demiştiniz. Murat Özkaya'nın kişisel olarak özel bir hedefi var mı, Galatasaray'dan bu yönde bir talep gelse tavrınız düşünceniz ne olur?

Murat Özkaya: Bu zor bir soru ben her şeyden önce Galatasaraylıyım. Hayat hikayemin başlangıcı Eyüp oldu ama futbol dediğiniz zaman rahmetLİ dayım beni 3 yaşında İnönü Stadı’na maç götürürmüş. Galatasaray’ın 9-2 kazandığı Adana Demirspor maçıyla beraber ben maçlara artık yalnız gitmeye başlamıştım. Galatasaray maçlarını hiç kaçırmam ve 2017’ye kadar takımla beraber her yere gitmişimdir. Oralardan aldığım sevgi ve birikimi Eyüp’e taşıdım ve takımı buralara kadar getirdik. Bizim için hem Ali Koç hem Adnan Polat hem de Galatasaray Kulübü rol modeldir. Biz önümüzdeki sezon ne yapabiliriz bilmiyorum ama taraftarımızın ne yapacağını biliyorum sezonun fair-play ödülünü onlar alacak.

BANA KALSA MODRİC'İ İSTERİM

Yeni sezon için transferini çok istediğiniz oyuncular var mı?



Murat Özkaya: Bana kalsa Luka Modric’i alırım, hep hayalimdir inanılmaz futbolcudur (gülerek).



Fatih Kulaksız: Geçen sezon 25 kişilik kadroyu kurarken hiç hata yapmadık ve herkesten katkı aldık. Şampiyon olduktan sonra gelen mesajların yarısı oyuncu önermesiydi. Şu an 300’ün üzerinde bize oyuncu önerildi ama canlı izlediğimiz ve bildiğimiz oyuncuları almak istiyoruz. En az 3 maç izledikten sonra bir karar vermek istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor.