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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: Geleceği çok güçlü bir milli takım geliyor

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#EURO 2024#Eyüpspor#Murat Özkaya
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: Geleceği çok güçlü bir milli takım geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 12:10

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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Yarı finali de geçeceklerine inandığını söyleyen Murat Özkaya, "Bir şey söylemeye gerek yok ki. Birlikteyiz, güçlüyüz. Türkiye birlikte olduğu sürece her zaman her şeyi başaracaktır. İnşallah çeyrek finalden sonra yarı finali de geçeceğiz. Birlikteyiz Türkiye" diye konuştu.

"GELECEĞİ ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLİ TAKIM GELİYOR"

Türkiye’nin genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade eden Özkaya, "Genç bir takımımız var. Zaman zaman hatalar yapıyoruz. Ama geleceği çok güçlü bir milli takım geliyor. İnşallah bir dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu bu gençler alacak" şeklinde konuştu.

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"İNANIN BİR GÜN DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAĞIZ"

Türk futbolunun daha iyilerine layık olduğunu söyleyen Başkan Murat Özkaya, "Geliyor Türkiye, adım adım yürüyoruz. İnanın bir gün dünya şampiyonu olacağız. Ben inanıyorum. Çünkü Türk futbolu daha iyilerine layık. Biraz kavga etmeyi bırakır, gerçekten ülkemizi sever ve biraz da karşımızdakine saygı duymaya başlarsak birlikte çok büyük işler yapacağız" yorumlarında bulundu.

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"BUGÜN TÜRKİYE’YİZ, EYÜPSPOR YOK HAYATIMIZDA"

Türk olduğu için çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden Murat Özkaya, "Bugün Türkiye’yiz, Eyüpspor yok hayatımızda. Biz Türk’üz ve Türk olduğumuz için de çok gururlu ve mutluyuz. Kazandık, herkese ve Türk halkına mutluluklar. İnşallah çeyrek finalde Hollanda’yı yenmek dileğiyle" diyerek sözlerini noktaladı.

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#EURO 2024#Eyüpspor#Murat Özkaya

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