Eyüpspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi!

Eyüpspor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta maçında kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası grup aşaması bugün (27 Şubat) oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. İşte Eyüpspor Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın bilgisi...

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ve Başakşehir, Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Ümraniye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Merakla beklenen karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.