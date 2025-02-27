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Eyüpspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi!

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#Eyüpspor#Başakşehir#Ziraat Türkiye Kupası
Eyüpspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:08

Eyüpspor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Kupa mücadelesinde grubunda ilk iki sırayı alan 8 ekip çeyrek final biletini alacak. Eflatun sarılı ekip, Süper Lig'de 40 puanla 5 sırada yer alıyor. Başakşehir ise 33 puanla 7. sırada bulunuyor. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Eyüpspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgisi...

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Eyüpspor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta maçında kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası grup aşaması bugün (27 Şubat) oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. İşte Eyüpspor Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın bilgisi...

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ve Başakşehir, Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Ümraniye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Merakla beklenen karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Eyüpspor#Başakşehir#Ziraat Türkiye Kupası

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