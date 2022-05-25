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Canlı Anlatım: Eyüpspor Bandırmaspor maçı

#Eyüpspor#Bandırmaspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Eyüpspor Bandırmaspor maçı

Eyüpspor-Bandırmaspor maçı, bir üst lige çıkmak isteyen iki takım için de kritik bir önem arz ediyor. Eyüpspor ile Bandırmaspor'un kozlarını paylaştığı Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Eyüpspor: 0

Bandırmaspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Eyüpspor: Çağlar, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Thill, Sekidika, Pa Dibba, Gerson Rodrigues

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Landel, Mehmet, Kerim, Keny, Osmajic

EYÜPSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e yükselme play-off mücadelesinde Eyüpspor, Bandırmaspor'u konuk ediyor. Saat 21.00'da başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

 

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#Eyüpspor#Bandırmaspor#Süper Lig

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