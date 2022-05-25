Canlı Anlatım: Eyüpspor Bandırmaspor maçı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor.
İlk yarı oynanıyor
Eyüpspor: 0
Bandırmaspor: 0
Goller
İLK 11'LER
Eyüpspor: Çağlar, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Thill, Sekidika, Pa Dibba, Gerson Rodrigues
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Landel, Mehmet, Kerim, Keny, Osmajic
EYÜPSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'e yükselme play-off mücadelesinde Eyüpspor, Bandırmaspor'u konuk ediyor. Saat 21.00'da başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.