Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: "TFF'den izinleri alıp 8 loca yaptık"

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Spor Arena Özel | Türkiye Futbol Federasyonu'nun localara yüzde 50 seyirci alınması yönündeki kararı sonrası Denizlispor karşı tribünlere portatif localar yapmıştı. Misli.com 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor da kapalı tribününü localarla kaplattı.

Kırmızı Grup'ta iddialı takımların başında gelen Eyüpspor, Pendik ile oynanan karşılaşma öncesi TFF'den gerekli izinleri alıp tribüne 8 adet loca monte etti.

FATİH KULAKSIZ: TFF'DEN İZİNLERİ ALIP HIZLI BİR ÇALIŞMAYLA LOCALARIMIZI YAPTIK

Eyüp Stadı'ndaki Eyüpspor - Pendikspor mücadelesi öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gerekli izinleri alıp görüntüleri gönderdik. Onay aldıktan sonra gece 01:00'e kadar süren hızlı bir çalışmayla localarımızı yaptık. Locaların çok güzel, düzenli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

LOCALARIN YÜZDE 50 KAPASİTESİ KADAR SEYİRCİYE İZİN VAR

Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Ekim tarihinden itibaren localara seyirci alınacağını açıklamıştı. Yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verilmişti.

EYÜPSPOR SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Öte yandan Eyüpspor, evinde ağırladığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk devrenin ardından ikinci yarıda rakibine üstünlüğü sağlayan eflatun sarılılar, 81. dakikada Murat Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 16'ya çıkartırken Pendikspor 7 puanda kaldı. İstanbul ekibi Bodrumspor, Kırşehir Bld ve Mamak FK maçları sonrası Pendik sınavını da kazanarak seriyi dört maça çıkardı.

Eflatun Sarılı ekip Cumartesi günü Elazığspor'a konuk olacak. Hüseyin Kalpar'ın Pendikspor'u ise evinde Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak.