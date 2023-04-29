Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: Maalesef taraftarlarımız statta olamayacak

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Spor Toto 1’inci Lig’in 35’inci haftasında orta sıralarda yer alan Tuzlaspor Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda, play-off hattında yer alan Eyüpspor’u konuk ediyor.

Tuzlaspor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını kendi taraftarları için 38 bin 500 TL, konuk ekip taraftarları için ise 50 bin TL olarak belirlemişti.

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Tuzlaspor ’un tavrını üzüntüyle karşıladığını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Tuzlaspor maçında taraftarlarımız için belirlenen bilet fiyatını maçtan 1 gün önce öğrendik. Geçen sezon, stadımızı verdiğimiz şehrimizin takımı Tuzlaspor’un bu tavrını üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef taraftarlarımız statta olamayacak. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerimizle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı iki kulüp yöneticilerinin yanı sıra sezon başında kombine kart alan yaklaşık 20 kişi izlediği görüldü.