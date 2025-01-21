Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıkladı: 'Galatasaray ile yüzde 80 anlaştık! Mustafa Hekimoğlu ise...'

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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, dün akşam kulübün transfer operasyonlarıyla alakalı önemli açıklamalar yaptı.

Kulaksız, Aspor canlı yayınına bağlanarak Ahmed Kutucu'nun ve Mustafa Hekimoğlu transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY İLE YÜZDE 80 ANLAŞTIK'

Galatasaray ile Ahmet Kutucu için devam eden görüşmelerle ilgili Kulaksız, 'Ahmed Kutucu transferi ile ilgili görüşmelerde yüzde 80'lere geldiğimizi söyleyebiliriz. Temasımız oldu fakat henüz resmiyete dökmedik. 24 saat içinde her şey netlik kazanacak. Netlik kazanınca Galatasaray tarafı da biz de herkesi bilgilendireceğiz. Bonservis konusunda pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu ile görüşülecek, oyuncunun rızası alınacak. Prosedürde küçük detaylar görüşüldükten sonra herkesi en doğru şekilde bilgilendireceğiz. Ahmed Kutucu için Fenerbahçe tarafından bize gelen resmi bir teklif olmadı.' ifadelerini kullandı.

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BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Eyupspor'un başarılı kalecisi Berke Özer için ise, 'Yurtdışından da ilgi var fakat satmak istediğimiz bir oyuncu değil. Hatta en başta belirlediğimiz bir bonservis bedeli vardı Berke için. Şu an o bedelin üstü teklif edilse dahi satmayı düşünmüyoruz.' dedi.

'MUSTAFA HEKİMOĞLU'YU İSTİYORUZ'

Beşiktaş'ın genç futbolcusuyla olan ilgileri için ise 'Mustafa Hekimoğlu, kadromuzda kiralık olarak görmek istediğimiz bir oyuncu. Beşiktaş ile temasları sürdüreceğiz.' diyerek sözlerini sonlandırdı.