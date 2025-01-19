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Eyüpspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesi!

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#Eyüpspor#Alanyaspor#Trendyol Süper Lig
Eyüpspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 10:33

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün Eyüpspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Eyüpspor, topladığı 30 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Oynadığı son 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik alan Corendon Alanyaspor ise bu süreçte 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 22 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın yayın kanalı ve saati de sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Eyüpspor - Alanyaspor maçı sporseverler tarafından takip ediliyor. Süper Lig’in 20. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken ikas Eyüpspor, şu ana kadar 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Oynadığı son 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik alan Corendon Alanyaspor ise bu süreçte 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Peki, Eyüpspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

EYÜPSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün Eyüpspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Eyüpspor - Alanyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Eyüpspor'da 5 oyuncunun Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Leo Dubois, Anastasios Chatzigiovanis, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter, formasından uzak kalacak. Öte yandan Eyüpspor'da yeni transferler Yalçın Kayan ile Hamza Akman, teknik direktör Arda Turan'ın şans vermesi durumunda ilk kez eflatun-sarılı formayı giyecek.

Eyüpspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin, Caner, Tayfur, Melih, Halil, Ampem, Thiam, Ahmed

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Yusuf, Richard, Makouta, Janvier, Augusto, Efecan, Cordova

 

 

 

 

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#Eyüpspor#Alanyaspor#Trendyol Süper Lig

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