Eyüpspor Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi?

TFF 1. Lig'de 10. haftanın açılış mücadelesinde Eyüpspor ve Adanaspor karşı karşıya geliyor. 17 puanla ligin 4. sırasında yer alan İstanbul ekibi, zirveden kopmamanın hesaplarını yapıyor. Ligde tek galibiyeti bulunan turuncu-beyazlılar ise 9 puanla ligin 14. sırasında yer alıyorlar.
EYÜPSPOR ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ?
Eyüpspor Adanaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak mücadele TRT AVAZ'dan canlı olarak yayınlanacak.
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