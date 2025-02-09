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Eyüpspor 6 eksikle Trabzon deplasmanında

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#Eyüpspor#Trabzonspor#Süper Lig
Eyüpspor 6 eksikle Trabzon deplasmanında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 13:17

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor, zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubar Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'taki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.

Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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#Eyüpspor#Trabzonspor#Süper Lig

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