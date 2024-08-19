Eyüpspor 4-1 Bodrumspor (Maç özeti) | Arda Turan'ın ekibi 1-0'dan geri döndü!

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Eyüpspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bodrumspor, 30. dakikada Zdravko Dimitrov'un golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor 46. dakikada Bruno, 55. dakikada Mame Thiam, 86. dakikada Samu Saiz ve 90+5. dakikada Halil Akbunar'ın golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu skorun ardından Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan Eyüpspor puanını 4'e yükseltti ve 3. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez kaybeden Bodrum FK ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Bodrum FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.

ARDA TURAN TRİBÜNDE

Eyüpspor'da ise Teknik Direktör Arda Turan, geçen hafta Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede görev alamadı. Genç çalıştırıcı, karşılaşmayı tribünden takip etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

29. dakikada Umut Meraş'ın savunma arkasına pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba'nın bekletmeden şutunda savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.

Aynı dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışına altıpasın sağında iyi yükselen Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda top, kaleci Sousa'da kaldı.

30. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında altıpasın solundaki Dimitrov'un gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada Mohammed'in savunma arkasına pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökdeniz'in rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Berke topu kornere çeldi.

44. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası sağ çaprazından yerden çevirdiği topla altıpas önünde sırtı dönük buluşan Thiam'ın dönerek şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.

İlk yarı, Sipay Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun pasla sol köşede topla buluşan Umut Meraş'ın ortasında Emre Akbaba'nın altıpasın gerisinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sousa'dan döndü. Boşta kalan topu Bruno ağlarla buluşturdu: 1-1.

55. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Bruno'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

85. dakikada sol taraftan Üzeyir Ergün'ün kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Puscas'ın kafa vuruşunda, top üst direkten auta çıktı.

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86. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Saiz'ın dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

90+5. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Saiz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Seslar, kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı Halil Akbunar'a bıraktı. Halil, topu boş kaleye gönderdi: 4-1.

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.