Eyüpspor 3-0 Alanyaspor (Süper Lig maçı özeti)

Haberin Devamı

Eyüpspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor 3-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerimden dışarı gitti.

24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında kale önünde Youssef En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

25. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Oğuz, pasını penaltı noktasında bulunan İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can’ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Deniz üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada İzzet Çelik'in sol kanattan ceza sahası içine girip pasın sağ taraftan gelen Alioui'ye aktardı. Alioui'nin vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Haberin Devamı

52. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.

60. dakikada Robin Yalçın’ın savunma arkasına havadan uzun pasında topla buluşan Umut Meraş’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Tayfur’un sol taraftan pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, Alanyasporlu Makouta’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.

65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Emre Akbaba’nın vuruşunda top kaleci Ertuğrul’un solundan ağlara gitti. 2-0

68. dakikada Alanyaspor atağında Jo Hwang’un ceza yayı gerisinden sağ ayağıyla sert vuruşunda kaleci Berke, sol köşeye yönelen topu iyi bir refleksle tek hamlede kontrol etti.

76. dakikada Ahmed Kutucu’nun sol taraftan içeri yerden pasında Mame Thiam’ın sol ayağıyla gelişine vuruşunda top sol kale direğinin yanından filelerle buluştu. 3-0