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Eyüpspor 2-1 Konyaspor (Süper Lig maçı özeti)

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Eyüpspor 2-1 Konyaspor (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 17:58

Eyüpspor, Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve 4 maçlık hasrete son verdi.

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Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı ve 4 maçlık hasrete son verdi.

İstanbul ekibi, 15. dakikada Emre Akbaba'nın penaltı golüyle öne geçti ve devreye üstün girdi.

Konyaspor, 58. dakikada skoru eşitlerken son sözü 76. dakikada Umut Bozok söyledi.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor'un puanı 43'e yükseldi. Konyaspor ise 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada orta sahada Yalçın'ın yükselttiği topu ceza sahası önünde savunma sektirirken, araya giren Thiam'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

13. dakikada orta alanda topu alan Emre Mor hızla ceza sahasına koşu yaptı. Emre'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ampem, kaleci Deniz'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

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15. dakikada penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Oğulcan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

45+3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Melih, pasını Prip'e aktardı. Prip'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut, Yalçın, Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem, Thiam

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

 

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