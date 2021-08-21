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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü (Maç özeti)

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Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü (Maç özeti)

TFF 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Eyüpspor, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

İstanbul ekibi, sahadan 2-1 galip ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada İlter Taşkın ve 25. dakikada kendi kalesine Mehmet Dingil attı. Keçiörengücü'nün tek sayısı, 31. dakikada Emeka Eze'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 6'ya çıkardı. Keçiörengücü ise 1 puanda kaldı.

Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü (Maç özeti)

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