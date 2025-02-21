Eyüpspor 1-3 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Eyüpspor, henüz 39. saniyede Tayfur Bingöl ile öne geçti. Asisti yapan isim ise Emre Mor oldu.

3 GOLLE GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Rafa Silva ile skoru eşitlerken 45+2. dakikada Rashica ile skoru 2-1'e getirdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise sahneye Semih Kılıçsoy çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, serisini sürdürerek puanını 41'e yükseltti. Lige 3 maçtır kazanamayan Arda Turan'ın öğrencileri se 40 puanla 5. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Emre Mor’un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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10. dakikada Joao Mario’nun sol taraftan ortasında Immobile’nin kafayla içeri çevirdiği topa Rashica vurdu. Kaleci Berke’nin müdahalesi sonrası direkten dönen top tekrar Rashica’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun kale alanında vuruşunda top yine kaleci Berke’de kaldı.

16. dakikada Rafa Silva’nın ara pasına hareketlenen Immobile, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu ayağından açınca kaleci Berke müdahale etti. Pozisyonun devamında sol çaprazdan Joao Mario’nun aşırtma vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

18. dakikada Immobile’nin pasında topla buluşan Rafa Silva’nın kale alanı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

27. dakikada Svensson’un sağ çizgiden pasında arka direkte Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

45+2. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ortasında kale önünde Rashica kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2

55. dakikada Joao Mario’nun pasında Semih’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Berke, uzak köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çeldi.

60. dakikada Rafa Silva’nın pasında topla buluşan Semih’in ceza sahası içi sağ çaprazda rakip savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

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İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Uduokhai, Chamberlain, Masuaku, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Joao Mario, Immobile.